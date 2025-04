Globo fecha parceria para transmissão da Copa do Mundo de Clubes

O grupo Globo fechou acordo com a DAZN para transmitir a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, que acontecerá entre junho e julho, nos Estados Unidos. A competição terá a participação de quatro equipes brasileiras: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras — os últimos campeões da Libertadores.

Essa será a primeira Copa do Mundo de Clubes com o novo formato: oito grupos com quatro equipes cada. Os dois melhores de cada grupo avançarão às oitavas de final. A final será disputada em Nova York, no dia 13 de julho.

Grupos dos times brasileiros

O Botafogo caiu no chamado “grupo da morte”, ao lado de PSG, da França, Atlético de Madrid, da Espanha, e Seattle Sounders, dos Estados Unidos.

A equipe do Flamengo enfrentará Chelsea (ING), León (MEX) e Espérance (TUN).