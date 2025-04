Café Java, histórica cafeteria de Fortaleza, é reaberta pela ACL

É inaugurada neste sábado, 26, uma réplica do histórico Café Java, espaço que foi um importante encontro intelectual da Padaria Espiritual no fim do século XIX. O estabelecimento está localizado ao lado da Academia Cearense de Letras (ACL), que administra a cafeteria.

A abertura do Café Java será antecedida por uma solenidade especial às 11 horas no Auditório Henriqueta Galeno, da ACL. Ao fim da cerimônia, será cortado o laço que dá início ao funcionamento e programações da cafeteria. As informações foram repassadas ao O POVO pela academia.

O espaço teve investimento de R$ 2,6 milhões e possui, além da administração da ACL, João Paulo e Lidson Costa como sócios, os mesmos proprietários do Maré Café, localizado na Barra do Ceará.

Café Java e a Padaria Espiritual

Em 1887, o Café Java foi inaugurado na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza. A história do estabelecimento foi marcada por artistas e escritores da Cidade, que realizam saraus, eventos de música e encontros culturais no espaço.

Foi nessa cafeteria que teve origem a história da Padaria Espiritual, um movimento literário que surgiu no fim dos anos 1990, fundado por artistas e intelectuais cearenses, como Antônio Sales, Lívio Barreto, Rodolfo Teófilo e Temístocles Machado.