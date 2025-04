Ricardo Guilherme assume a cadeira 33 na Academia Cearense de Letras

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

FORTALEZA, CEARÁ, 23-08-2024: Ricardo Guilherme é o novo acadêmico da ACL (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Ricardo foi eleito em dezembro de 2024 e, segundo ele, teve uma “votação expressiva” entre os atuais membros da Academia Cearense de Letras. O discurso de posse já está pronto e, além dos agradecimentos, o novo acadêmico vai realizar uma homenagem à Noemi Elisa Soriano Aderaldo - com quem ele manteve contatos acadêmicos relevantes.

Segundo informações passadas ao O POVO pela ACL, a cerimônia está marcada para começar às 19 horas e Ricardo Guilherme será saudado pelo acadêmico Carlos Augusto Viana.

A cerimônia é aberta. Não há necessidade de apresentar convite. Além da saudação do escritor Carlos Augusto Viana, haverá apresentação do presidente da ACL, Tales de Sá Cavalcante, e recital de voz e piano com o tenor Franklin Dantas e o pianista Eduardo Corrêa com músicas de Alberto Nepomuceno e Heitor Villa-Lobos.