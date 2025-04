Festival gastronômico oferece menus promocionais em 40 restaurantes

Com início nesta sexta-feira, 25, o festival Restaurant Week ressalta a gastronomia do Norte do País com uma rota gastronômica que oferece menus promocionais em estabelecimentos de Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS

Tem início nesta sexta-feira, 25, a 22ª edição do Restaurant Week, evento de circulação gastronômica que acontece na América Latina. Com duração de um mês em Fortaleza, até o dia 25 de maio, o festival gastronômico incentiva o acesso a restaurantes, com a participação de 40 estabelecimentos que oferecem menus promocionais compostos por entrada, prato principal e sobremesa a preço fixo.

Nesta edição, a Restaurant Week abraça o tema "Uma homenagem à região Norte do Brasil: Riqueza e Diversidade", celebrando a variedade de sabores e tradições da região, por meio de pratos inéditos apresentados pelos restaurantes, que incorporam a temática de forma original e criativa. "Cada prato apresentado no festival é mais do que uma criação gastronômica; é uma jornada pelo tempo e pela cultura nortista. No âmbito econômico, a previsão é de que sejam vendidos cerca de 30 mil menus, gerando uma movimentação financeira estimada em R$ 2,5 milhões", explica Fernando Reis, realizador do evento no Brasil. Em 2025, cerca de 12 estreantes de variadas cozinhas marcam presença no festival, como o francês Allêz Brasserie, o asiático Zaiko e o italiano Trevi Cucina.

Entre os participantes que já possuem tradição no evento estão o fusionista asiático Misaki, a pizzaria La Bella Itália, o contemporâneo L’Ô Restaurante e o mediterrâneo Ponza. No rol dos 40 restaurantes participantes, os estabelecimentos irão oferecer seus menus em três categorias distintas: Tradicional, Plus e Premium, com valores que vão de R$ 54,90 a R$ 109, permitindo aos clientes escolherem a experiência que melhor se adapta ao seu orçamento, seja para um almoço descontraído ou um jantar especial. Restaurant Week incentiva doação social para a organização Caviver Durante o período do festival, aqueles que frequentarem os restaurantes serão incentivados a contribuir com R$ 2 por menu consumido, valor destinado ao Caviver.