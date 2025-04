85 anos de Tom & Jerry: veja curiosidades da animação atemporal

Em 10 de fevereiro de 1940, ia ao ar o episódio “Puss Gets the Boot” (‘O gato é expulso’, em tradução livre), piloto da animação "Tom & Jerry" , que em 2025 completa 85 anos .

Mudança no nome dos personagens

Quando o episódio "Puss Gets the Boot" estreou como um curta, o gato e o rato que iriam alcançar repercussão mundial ainda se chamavam Jasper e Jinx. A pedido dos donos do estúdio MGM, Hanna e Barbera decidiram que todos escreveriam suas sugestões de novos nomes em um papel, que seria colocado dentro de um chapéu. Assim, a sugestão do animador John Carr foi sorteada, e ele recebeu 50 dólares como prêmio.

Carr tirou os nomes do livro "Life in London", escrito por Pierce Egan, que contava as aventuras de Jerry Hawthorn e seu amigo Corinthian Tom. Na época, Tom & Jerry também era uma expressão em inglês para se referir a um grupo de garotos bagunceiros.