Oscar: vitória de 'Sem Chão' como melhor documentário é mensagem de Hollywood

O filme “Sem Chão” (No Other Land, no título original) venceu o Oscar 2025 de melhor documentário, nesta segunda-feira, 3. A produção foi dirigida por Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Rachel Szor, um coletivo palestino-israelense de ativistas — todos diretores estreantes.

“Sem Chão” era tratado como favorito ao Oscar de melhor documentário, categoria que ainda tinha filmes sobre guerras de diferentes partes do mundo, incluindo Ucrânia e Congo, além do confronto na Faixa de Gaza.