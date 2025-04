'Cidade dos Sonhos': pesadelos de David Lynch assustam 25 anos depois

Quando a personagem da Naomi Watts chacoalha na cadeira do teatro, movida pela estranha energia de um palco misterioso, algumas risadas ecoaram da plateia. Em uma cena anterior, porém, a aparição súbita de um “fantasma” também arrancou pequenos gritos e suspiros. No último sábado, 12, o Cinema do Dragão esgotou os ingressos da Sala 2 para receber a pré-estreia de “Cidade dos Sonhos”, clássico do renomado cineasta americano David Lynch, que morreu em janeiro aos 78 anos.

Para além dos fãs do diretor e do próprio filme, a sessão reuniu também pessoas que nunca tinham assistido produções do cineasta. Entre estudantes, artistas e cinéfilos, o que unia todos naquela sala era a curiosidade sobre o que o tempo teria feito a essa obra. Quase 25 anos depois, ela teria se tornado menos intrigante? A caricatura desse sonho febril ainda é capaz de capturar uma plateia hoje tão acostumada com a certeza?