Morre David Lynch: relembre cinco obras do diretor

Morreu nesta quinta-feira, 16, o diretor e roteirista David Lynch, aos 78 anos. A informação foi noticiada pela família do cineasta em publicação no Facebook. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada. Em 2024, o diretor havia sido diagnosticado com enfisema pulmonar, condição caracterizada pela destruição dos alvéolos que compromete a capacidade respiratória.



Após a notícia, diversos famosos lamentaram o falecimento do artista nas redes sociais. O também diretor James Gunn, CEO da DC Studios, publicou no X (antigo Twitter): “RIP David Lynch. Você inspirou muitos de nós!”.



Billy Corgan, vocalista do The Smashing Pumpkins, também prestou sua homenagem e relembrou a personalidade do colega. “Trabalhar com ele foi como um sonho saído de um de seus filmes, e eu valorizo os momentos em que conversei com ele e ouvi em primeira mão sua visão para um filme. Ele era um verdadeiro artista, por completo”, escreveu.

Relembre 5 produções de David Lynch

O homem elefante

O longa, inspirado na história real de John Merrick, acompanha um homem que sofre de deformações congênitas no rosto e suas formas de buscar aceitação na sociedade londrina. Sucesso de público e crítica, o drama recebeu oito indicações ao Oscar, incluindo a primeira de Melhor Diretor da carreira de Lynch. Lançado em 1980, o longa está disponível a partir de R$ 9,90 no Google Play Filmes e para aluguel por R$ 11,90 na plataforma Prime Video.

Duna

Em 1984, Lynch dirigiu a primeira versão cinematográfica de “Duna”, do escritor americano Frank Herbert. O longa acompanha a ascensão messiânica do guerreiro intergaláctico Paul Atreides e sua jornada em busca da sobrevivência de seu povo. Apesar de haver controvérsias entre os fãs da obra literária, a produção do filme custou US$ 40 milhões e ficou marcada na filmografia do cineasta.