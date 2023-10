Ezra Miller e Gal Gadot saem do universo DC; Momoa pode continuar

James Gunn, agora à frente dos novos projetos da DC nos cinemas, decidiu que Gal Gadot e Ezra Miller não farão parte do novo universo cinematográfico da empresa

Com a chegada de James Gunn e Peter Safran para liderar os novos projetos da DC nos cinemas, alguns atores que se destacaram recentemente em papéis do universo da empresa nas telonas estão de saída. Ezra Miller (“Flash”), Gal Gadot (“Mulher-Maravilha”) e Jason Momoa (“Aquaman”) não devem retornar aos seus personagens na nova fase da DC.

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A informação foi anunciada pela revista americana Variety. O veículo ainda destaca que “nenhuma das estrelas escaladas por Zack Snyder para ‘Batman Vs Superman’ e ‘Liga da Justiça’” - o que inclui Ben Affleck (“Batman”) e Henry Cavill (“Superman”) - participará do novo universo cinematográfico da DC com seus personagens originais.