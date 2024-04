Presidente da DC Comics opina que IA rouba motivação dos artistas

De origem coreana, o artista de quadrinhos atingiu o estrelato já no começo de sua trajetória ao trabalhar em "X-Men", da Marvel, nos anos 1980.

Os anti-heróis e as histórias cuja origem são os vilões começaram a surgir nas décadas de 70 e 80.

O valor dos quadrinhos é lembrar às pessoas que todos passaremos por dificuldades e traumas, e são as escolhas que fazemos que definirão nosso futuro, por mais superficial que pareça.

Sempre há perigo quando você tem tanto conteúdo que as pessoas não tem tempo suficiente para consumir o que está acontecendo. Definitivamente, percebo isso.

Poderia acontecer com histórias que não são percebidas como especiais e únicas... Este ano será muito interessante, devido as abordagens mais divergentes com super-heróis em "Deadpool" ou "Coringa".

Você tem que se reinventar continuamente. Mas, como fã, diria que temos sido mimados durante muitos anos, não apenas com filmes sobre os personagens mais icônicos, mas muito mais fundo no catálogo... Tem coisa que eu teria matado (para assistir) quando era criança.

Temos que encontrar uma maneira de viver em um mundo onde ela (a IA) exista, e que o material sobre o qual se baseia seja corretamente creditado e compensado.

Mas mesmo que fosse aceito e alguém me pagasse para usar um instrumento de IA, simplesmente não o faria.