Primeira imagem do novo Superman da DC é divulgada; confira

Um dos principais heróis da DC Comics, Superman está de cara nova. Previsto para estrear nos cinemas internacionais em 11 de julho de 2025, “Superman: Legacy” será protagonizado por David Corenswet.

Com passagem no elenco de “Pearl” e “The Politician”, David assume o papel do super-herói após a saída de Henry Cavill, em 2022. Nas redes sociais, James Gunn, diretor do futuro filme, compartilhou a primeira imagem do ator com os trajes do Superman.

“Preparem-se”, escreveu o cineasta. Ainda sem data de lançamento no Brasil, “Superman: Legacy” também terá no elenco Rachel Brosnahan (“A Maravilhosa Sra. Maisel”), como a repórter Lois Lane, e Nicholas Hoult (“The Great”) como Lex Luthor.