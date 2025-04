Shopping de Fortaleza recebe exposição Mundo dos Robôs em abril

Exposição Mundo dos Robôs fica aberta a visitação no Shopping Parangaba até o dia 30 de abril

Durante o mês de abril, o Shopping Parangaba recebe a exposição “Mundo dos Robôs”.

As máquinas estão espalhadas por todo o estabelecimento localizado no bairro Parangaba até o dia 30 de abril, surpreendendo tanto crianças quanto adultos com uma experiência que mistura tecnologia, interatividade e diversão.