Páscoa 2023: conheça mulheres que empreendem com ovos de chocolate

Conheça mulheres que decidiram se aventurar na Páscoa e deixaram seu talento falar mais alto. Com mãos na massa, ou melhor, nos chocolates, elas empreendem com ousadia e criatividade

Além de ser uma época de renovação e esperança, a Páscoa também pode ser um período de desafios e oportunidades. Para algumas mulheres é a hora perfeita de deixar a criatividade falar mais alto e conquistar espaço no mercado. Com muita empolgação, elas contam ao Vida&Arte as principais dificuldades de ser uma microempreendedora e revelam ainda os recheios mais desejados dos doces ovos deste ano.

CONFIRA Páscoa 2023: Os novos recheios e texturas dos ovos de chocolate

Páscoa 2023: Confeitando com Propósito

A jovem Shayla Guedes, de 20 anos, sempre gostou de cozinhar e conta que criou a Confeitando com Propósito a partir do sonho de se casar. Ao se deparar com os custos do casamento, ela resolveu abrir a loja para conseguir uma renda extra.

Durante a Páscoa, todo seu talento se volta para a confecção dos ovos com casca de brownie, que são molhadinhos por dentro e crocantes por fora. Mesmo competindo com o de ninho com nutella, o primeiro segue sendo o mais vendido e custa R$ 54.

Questionada sobre os desafios de empreender sendo nova, Shayla afirma que zelar pela qualidade e conciliar com as estratégias de divulgação são tarefas primordiais. "Acredito que, por mais que chocolate nunca seja demais, precisamos nos lembrar do verdadeiro significado disso, é um momento bem especial pra mim e é importante usarmos essa data pra espalhar o amor, assim como Jesus fez por nós", completa.

Mais informações e encomendas: @confeitando.com.proposito

Páscoa 2023: Brownieslali

A Carolina Almeida, de 42 anos, demonstra grande paixão pelos brownies. Em 2022, ela decidiu criar a Brownieslali com a missão de se tornar conhecida na cidade e levar carinho para as pessoas através dos seus doces.

O local oferece dois tipos de casca de ovos: as tradicionais e as com brownie. O que tem ganhado paladares é o ovo cravejado de Oreo com Nutella que custa R$ 89,99 na casca de 350g, e o mais vendido é o ovo de Leite ninho com Nutella que custa R$ 66,99, com 350g. Para os fãs de frutas, há o ovo Trufado de Maracujá de 350g, no valor de R$ 81,99.

"Manter o foco, mesmo quando algo não sai como esperado, criar sua própria identidade, principalmente nesse mundo digital, são alguns dos desafios. Entretanto, para vencer em qualquer negócio, é preciso ter a coragem de encarar a frustração de ver um fracasso com o mesmo apetite com que se desfruta os aplausos do sucesso", afirma Carolina.

Instagram: @brownieslali

Telefone: (85) 98926.0628

Páscoa 2023: Rayanne Gourmet

“Tudo começou quando me dediquei a fazer meu primeiro brownie, uma receita criada por mim mesma”, conta Rayanne Ribeiro, de 33 anos. Ela relembra que, depois desse momento, vieram as receitas dos dindin gourmetizados, o que fez sucesso no período da pandemia, quando trabalhava com diversas encomendas.

Desde pequena, Rayanne já observava a mãe produzindo os doces, e conta que a mesma é sua maior inspiração. Apaixonada por todas as receitas que envolvem brigadeiro, ela ressalta que será muito difícil tirar de alta os ovos de colher, eles têm “melhores preços, apresentações, e sabores do que os do supermercado”, afirma.

Além da doceria, a empresária decidiu vender os chocolates em uma academia de dança de Fortaleza, assim, ela vai mesclando a produção de comidas adocicadas com alimentos mais saudáveis.

“Quando chegou a Páscoa, todo mundo me cobrou. E aqui estou eu, no meu terceiro ano produzindo deliciosos ovos de chocolate”, conta.

O seu mais procurado é o Ovo Sensação, um mix de brownie, ninho, chocolate e morango. Ele é vendido no formato de 250g, por R$ 45, e em 350g, por R$ 65. Há também o ovo com chocolate Prestígio, que segue a mesma lógica de quantidade e valores.

Instagram: @rayannegourmet_

Telefone: (85) 98691.9169

Páscoa 2023: Maria Formiga

Quando criança, Nayana Rangel, de 36 anos, era reconhecida pelo apelido Maria Formiga, o que ela não sabia é que, anos na frente, esse seria o nome do seu empreendimento. Após a gravidez, Nayana sentiu a necessidade de passar mais tempo perto do filho, o que a fez sair de seu antigo trabalho e abrir uma doceria. Ela conta que tudo começou em 2017 com os pedidos dos clientes para que ela adentrasse no mundo dos ovos de Páscoa.

Entre as suas produções, os ovos mais desejados são o de Ferrero Rocher, de 300g, por R$ 65, e o de brigadeiro e ninho com geleia de morango, de mesma gramatura e valor.

Nayana comenta que os ovos de colher são sempre os mais procurados, sendo uma tendência de 2023 um maior capricho no recheio da casca. Ela ressalta que os bolos também não ficam para trás, sendo os tematizados com coelhos os favoritos.

"O desafio de se começar pequeno, na cozinha de casa, principalmente pra quem é mãe, é conciliar tudo. Vida e trabalho. No trabalho, os desafios vão aparecendo, desde captar cliente, buscar uma forma de se fazer presente no mercado, de conseguir produtos de qualidade, mas que você não precise subir os preços de forma absurda para conseguir chegar até o cliente", explica ela.

Para Nayana, os ovos de Páscoa representam troca de alegria, cuidado e amor, indo ao encontro da mensagem cristã.

Instagram: @doceriamariaformiga

Telefone: (85) 99956.5782

