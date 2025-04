69% dos bares e restaurantes cearenses estimam alta de vendas na Páscoa

39% dos comerciantes do setor estimam um ganho a partir de 10% maior do que o de 2024 / Crédito: Aurelio Alves

Cerca de 69% dos empresários donos de bares e restaurantes no Ceará esperam alta no faturamento durante feriadão da Páscoa e do Tiradentes, que ocorre dos dias 18 a 21 de abril, na comparação com o ano passado. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados fazem parte da pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Estado, realizada entre os dias 24 de março e 1 º de abril.