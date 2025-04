Bienal do Livro fatura mais de R$ 4 milhões em um fim de semana no Ceará

Ultrapassando os resultados de sua última edição, em 2022, a Bienal do livro de 2025 recebeu mais de 120 mil pessoas nos primeiros três dias de evento.

O faturamento em vendas no período foi superior a R$ 4 milhões, com R$ 1,5 milhão advindo do crédito da Prefeitura de Fortaleza para professores da Rede Municipal, o Cardlivro.