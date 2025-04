Bienal: entre os 15 livros mais vendidos, 10 são escritos por mulheres

Socorro Acioli, Conceição Evaristo e Raphael Montes estão entre os autores mais vendidos na Bienal Internacional do Livro do Ceará em 2025 / Crédito: Igor de Melo/Divulgação, Fernando Frazão/Agência Brasil e Companhia das Letras/Divulgação

A XV Bienal Internacional do Livro do Ceará segue pulsante no Centro de Eventos, em Fortaleza, até domingo, 13. Com mesas-redondas, shows e lançamentos de obras, ela se destaca também pela venda de livros, que atrai milhares de leitores. Entre os 15 livros mais vendidos, 10 foram escritos por mulheres. Ellen Cooper, Socorro Acioli, Conceição Evaristo, Lynn Painter, Freida McFadden e Ali Hazelwood são as autoras presentes na lista. Em 2025, o evento tem como tema “Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura" e explora a produção literária feita por escritoras ao longo da história.