Silvero Pereira homenageia Belchior em maio em Fortaleza

Acontece no dia 2 de maio, no Teatro RioMar Fortaleza, mais um show "Silvero interpreta Belchior", do cearense Silvero Pereira.

O espetáculo é um tributo a Belchior, onde o artista, natural de Mombaça, apresenta suas canções favoritas compostas pelo conterrâneo. Entre elas, “Na Hora do Almoço”, “Pequeno Mapa do Tempo”, “Paralelas” e outros clássicos, como “A Palo Seco”, “Todo Sujo de Batom”, “Como Nossos Pais” e “Alucinação”.