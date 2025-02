Anúncio da 2ª temporada foi divulgado com pôsteres oficiais / Crédito: Max/Divulgação

A segunda temporada da série “The Last of Us” teve sua data de estreia divulgada nessa quarta-feira, 19, pela HBO por meio das redes sociais do streaming Max. O seriado também ganhou três pôsteres oficiais, sendo um dedicado aos dois protagonistas da produção: Joel (Pedro Pascal) e a versão mais velha de Ellie (Bella Ramsey). O terceiro ficou para a antagonista desta fase da trama, Abby — que será interpretada por Kaitlyn Dever.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 'The Last of Us': veja data de estreia da segunda temporada Com direção e roteirização de Craig Mazin, a nova temporada será lançada no dia 13 de abril na HBO e na plataforma de streaming Max. Nessa fase, a série começará a contar os acontecimentos do jogo “The Last of Us Parte II”.