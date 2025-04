CCXP 2025: veja tudo o que já se sabe sobre a Comic Con deste ano

Veja tudo o que já se sabe sobre a CCXP 2025 / Crédito: Reprodução/Instagram/CCXP

A Comic Con Experience (CCXP) retornará ao Brasil em 2025. O popular evento que mistura cinema, quadrinhos, games e outras vertentes da cultura pop abre a venda geral de ingressos para CCXP 2025 às 12 horas desta quarta-feira, 9. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Este ano, a Comic Con acontece entre os dias 4 e 7 de dezembro, no São Paulo Expo, na cidade de São Paulo e alguns nomes queridinhos pelo público já estão confirmados. Veja o que se sabe até agora.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ingressos da CCXP 2025: valores e tipos Os valores das entradas que dão acesso ao evento vão de R$ 160 a R$ 2.300, variando conforme a quantidade de dias que os visitantes pretendem marcar presença na exposição nerd. Vale lembrar que os preços dos ingressos mudam a cada virada de lote. A venda das entradas acontece pela bilheteria oficial Mundo Ticket. CCXP 2025: Ingressos Diários (quinta, sexta, sábado ou domingo) Credencial colecionável que garante acesso às atrações da CCXP25 (não todas), como atividades, auditórios, paineis, participação de artistas e experiências imersivas. Quinta-feira (4/12): a partir de R$ 160



Sexta-feira (5/12): a partir de R$ 180



Sábado (6/12): a partir de R$ 240



Domingo (7/12): a partir de R$ 240 CCXP 2025: Ingresso 4 Dias Credencial que permite acesso à CCXP25 nos quatro dias do festival, com os mesmos direitos do ingresso diário.

A partir de R$ 740 CCXP 2025: Epic Pass Credencial especial com benefícios que ampliam a experiência durante os quatro dias de evento como entrada antecipada no evento, acesso à Spoiler Night, Kit Epic Pass, Fila preferencial na entrada, banheiros e pontos de hidratação reservados, 1 foto ou 1 autógrafo com artista convidado da CCXP25 e mais.

Por R$ 2.300 Ingressos da CCXP 2025: Unlock Business Esse ingresso garante acesso à experiência de negócios do entretenimento ao longo de cinco dias, com uma programação exclusiva, encontros estratégicos, conteúdo de alto impacto e conexões que geram oportunidades reais. A partir de R$ 1.399 Ingressos da CCXP 2025: Unlock + CCXP Todos os benefícios do Unlock Business, com vantagens exclusivas, mais a experiência completa durante os 4 dias da CCXP.

A partir de R$ 2.299 CCXP 2025: quais atrações confirmadas?

Até o momento, os atores de Supernatural Misha Collins, Kathryn Newton, Jim Beaver, Rob Benedict e Richard Speight Jr. foram confirmados na CCXP 2025. A série celebra seus 20 anos e o evento promoverá fotos com fãs, autógrafos e outras atividades. Nomes como a storyboarder Sara Pichelli, o artista Nick Dragotta, o colorista Frank Martin e o mestre dos quadrinhos Phil Hester também estarão presentes. Além deles, Joe Quesada e John Timms foram confirmados. Walter Salles: Futuro do cinema brasileiro depende da regulação do streaming, 'que é terra de ninguém'; ENTENDA