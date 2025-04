The Last Of Us: café da série é lançado com fungo parasita da franquia

A série americana The Last Of Us ganhou uma homenagem curiosa para o lançamento da segunda temporada, no próximo domingo, 13. A produtora HBO anunciou o lançamento de um café que tem como um dos ingredientes extratos de cordyceps — gênero do fungo que aparece na série.

O produto de edição limitada é vendido pela empresa de alimentos funcionais Alimentos ou ingredientes que produzem efeitos benéficos à saúde, além de suas funções nutricionais básicas

Four Sigmatic com ingredientes que “aumentam o foco mental e a energia”, de acordo com o site oficial.