Leo Dias é internado com quadro de pneumonia e está estável

Leo Dias, jornalista do SBT, deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz Rede D'Or, localizado no Itaim Bibi, na Zona Oeste de São Paulo, com um quadro de pneumonia.

Segundo boletim médico divulgado nas redes sociais, ele deu entrada na unidade na última quinta-feira, 3. O apresentador usou seu perfil na manhã desta terça-feira, 8, para tranquilizar seus seguidores e agradecer pelas mensagens de carinho.