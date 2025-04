Luciana Gimenez realiza cirurgia de emergência: ‘Nunca tive tanto medo’

Neste domingo, 6, foi ao ar uma entrevista com Luciana Gimenez no “Domingo Espetacular”, da Record, em que a apresentadora revela detalhes sobre a cirurgia de emergência que realizou na coluna cervical, após sentir dores intensas e perda de força no braço.

O procedimento, que durou cerca de três horas, aconteceu no dia 14 de março, dias após Luciana desfilar no Carnaval.