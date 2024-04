Camila Pitanga é internada com pneumonia e faz alerta sobre doença

A atriz Camila Pitanga foi internada após passar mal durante as gravações do seu próximo trabalho. De acordo com publicação em seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 26, a artista carioca afirmou ter sido diagnosticada com pneumonia assintomática.

“Um tempinho atrás comecei a me sentir extremamente cansada, imaginei ser um princípio de estafa devido a muito trabalho e questões pessoais que me demandam bastante, longe de casa, saudade da família... O corpo não aguentou. Nas gravações, toda a equipe atenta e querida, me pediu que fizesse exames para garantir que era ‘apenas’ cansaço”, detalhou.

Compartilhando uma foto no hospital, Camila explica que o diagnóstico demorou devido a doença ser “silenciosa”, ou seja não teve febre, tosse ou dificuldade na respiração. Após realizar uma bateria de exames e realizar o tratamento correto, a atriz afirma que já está bem.