Presença ratificada, vídeo negado: colunista se retrata em polêmica envolvendo Neymar

“Não se pode afirmar a existência de qualquer vídeo com imagens de Neymar e a narrativa de Any Awuada se trata apenas da sua versão unilateral. Fontes ligadas ao jogador que estavam no local afirmam que ele sequer a conheceu e que a narrativa da entrevistada não é verdadeira. Peço desculpas. A entrevistada Nayara Macedo não apresentou qualquer vídeo ou imagem que comprovasse o que afirmou”, completou.

Nayara Macedo, citada na retratação, disse ter recebido R$ 80 mil do pai e empresário do jogador para não divulgar vídeos da festa. Em contrapartida, Leo Dias reitera a presença do camisa 10 do Santos na chácara do amigo, no interior de São Paulo.