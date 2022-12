Adriana Calcanhotto anuncia "Errante", novo álbum de inéditas

Em postagem nas redes sociais, a cantora, compositora e artista gaúcha Adriana Calcanhotto anunciou que lançará novo álbum em 2023. Levando o título de "Errante", o disco será de composições inéditas e tem previsão para chegar ao público em março do próximo ano.

No anúncio do lançamento de "Errante", a artista já revelou a capa e imagens promocionais do novo disco. A arte do álbum reúne uma colagem de diferentes fotos 3X4 de Adriana em fases distintas da vida. A tipografia utilizada remete a fontes usadas em documentos oficiais.

Além das imagens, do título e do mês de lançamento, o texto da postagem revelou apenas que a obra sairá pela gravadora Modern Recordings, radicada na Alemanha. O mais recente disco de Calcanhotto foi "Só", lançado em maio de 2020.

