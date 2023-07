Sesc Ceará abre inscrições para formação gratuita no Ensino Médio

Curso será realizado à distância com qualificação voltada para a área de produção cultural

O Sesc Ceará, em parceria com o Senac, abriu inscrições para o curso de formação gratuita no Ensino Médio, com qualificação profissional voltada para produção cultural.

No total, serão 25 vagas para o semestre 2023.2 da nova turma EJA (Educação de Jovens e Adultos), destinadas a alunos residentes em Fortaleza e na Região Metropolitana.

O curso terá duração total de três semestres e carga horária de 1.200 horas. A formação será realizada majoritariamente à distância, com 80% das aulas virtuais e 20% presenciais.

O estudante deverá comparecer presencialmente uma vez por semana e os alunos receberão o auxílio de um professor-tutor durante as atividades presenciais.

A construção dos conteúdos do curso foi baseada em experimentações, simulação de práticas, mecanismos de jogos, dramatizações e outras estratégias que possibilitam maior interação com os participantes. Presencialmente, os estudantes poderão participar de atividades de cultura, esporte e lazer oferecidas pelo Sesc.

De acordo com o Sesc Ceará, além de possibilitar a conclusão do ensino médio, a formação promove novas habilidades e qualificação das competências pessoais e profissionais.

Para se inscrever no curso, os candidatos deverão ter mais de 18 anos de idade e ensino fundamental completo. É necessário apresentar os documentos de RG e CPF ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dentro da validade, certidão de nascimento ou casamento, Histórico Escolar e/ou Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental, comprovante de residência atualizado e uma foto 3x4.

A formação tem previsão para iniciar no dia 14 de agosto. Os alunos que finalizarem o curso receberão um certificado de conclusão do Ensino Médio, com qualificação profissional em Produção Cultural.

Formação gratuita no Ensino Médio - Sesc Ceará



Inscrições: Até 7 de julho



Site: https://www.sesc.com.br/atuacoes/educacao/educacao-a-distancia/

Valor: Gratuito

Início das aulas: 14 de agosto

Mais informações: (85) 99178 6155