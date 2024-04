Geraldo Azevedo faz show gratuito em Viçosa do Ceará neste sábado

Pernambucano Geraldo Azevedo faz show gratuito neste sábado, 13, no Complexo Turístico da Igreja do Céu, em Viçosa do Ceará

O músico Geraldo Azevedo vem ao Ceará para um show especial neste sábado, 13. A apresentação do artista pernambucano faz parte da programação do Encontro Sesc Herança Nativa, evento realizado no município de Viçosa do Ceará, na Serra de Ibiapaba.

Iniciado na quinta-feira, 11, o Encontro segue até domingo, 14, com atividades diversificadas que têm como objetivo a valorização das expressões socioculturais dos Povos Originários do Ceará, além das comunidades dos sertões, do litoral, serras e chapadas do estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também | Iracema Bode Beat faz cortejo especial no aniversário de Fortaleza