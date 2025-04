Debate resgata obra da autora cearense Margarida Sabóia de Carvalho

Memória e obra da escritora cearense Margarida Sabóia de Carvalho são resgatadas na XV Bienal Internacional do Livro do Ceará; conheça a autora

Além de lançamentos literários, encontros com autores e ações multilinguagens, a XV Bienal Internacional do Livro do Ceará reúne homenagens e resgates de personalidades relevantes para a literatura no Estado. Uma delas é a escritora cearense Margarida Sabóia de Carvalho, importante intelectual cearense do século XX.

No sábado, 5, ocorre às 16 horas a roda de conversa “Escrita Feminina e o Exercício da Crônica na Literatura Cearense — A redescoberta de Margarida Sabóia de Carvalho”. O evento tem as presenças das professoras e escritoras Juliana Diniz, da Universidade Federal do Ceará (UFC), e Paula Brandão, da Universidade Estadual do Ceará (Uece).