Bienal do Livro: cinco livros para conhecer a autora Jarid Arraes

Escritora cearense Jarid Arraes integra programação da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará / Crédito: Acervo Pessoal

Faltam poucos dias para a XV Bienal Internacional do Livro do Ceará. Realizada de 4 a 13 de abril, a programação é caracterizada por curadoria composta inteiramente por mulheres e por reunir leque expressivo de autoras contemporâneas premiadas. Uma delas é a cearense Jarid Arraes, que participa de mesas literárias no evento. Escritora, cordelista e poeta, ela é vencedora do Prêmio Biblioteca Nacional e do APCA de Literatura, além de finalista do Prêmio Jabuti. Entre as ações na Bienal do Ceará, ela participa das mesas “O Fogo e a Água: Palavras em Travessia” no sábado, 5, às 20 horas, e “Vozes Sementes: Tradição e Transgressão do Verso” no domingo, 6, às 9 horas.

Hoje com 34 anos, a autora natural de Juazeiro do Norte e radicada em São Paulo (SP) se destaca também pela diversidade de ações — da criação do Clube da Escrita Para Mulheres a mais de 70 títulos publicados em Literatura de Cordel. Assim, o Vida&Arte lista algumas das obras marcantes de sua trajetória literária. 5 livros para conhecer Jarid Arraes As Lendas de Dandara Publicado pela primeira vez em 2015, “As Lendas de Dandara” foi o primeiro livro em prosa de Jarid Arraes e foi lançado em edição independente. Em menos de um ano, a tiragem foi esgotada e a obra foi republicada em 2016 pela Editora de Cultura. Livro "As Lendas de Dandara", de Jarid Arraes Crédito: Divulgação

O livro surgiu para resgatar a história de Dandara dos Palmares, contada como esposa de Zumbi dos Palmares. A proposta do trabalho é misturar lendas e fantasia com fatos históricos sobre a luta quilombola no período da escravidão no Brasil. Preço médio: R$ 57,85

R$ 57,85 Onde encontrar: Amazon Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis Em 2017, Jarid Arraes lançou “Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis”, publicado inicialmente pela Pólen Livros. Além do sucesso, o livro rendeu um espetáculo musical feito pela atriz e cantora Thalma de Freitas. Livro "Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis", de Jarid Arraes Crédito: Divulgação

A obra reúne 15 histórias de mulheres negras que lutaram pela sua liberdade e seus direitos, reivindicaram espaço na política e nas artes e levantaram voz contra a injustiça e a opressão. Entre as personagens relembradas estão Carolina Maria de Jesus, Maria Firmina, Mariana Crioula e Antonieta de Barros. Preço médio : R$ 49,90

: R$ 49,90 Onde encontrar: Companhia das Letras e Amazon Um Buraco com Meu Nome Estreia de Jarid Arraes com um livro de poemas, “Um Buraco com Meu Nome” foi lançado em 2018. Dividido em quatro partes - Selvageria, Fera, Corpo Aberto e Caverna -, o título “cava fundo” em busca de um abrigo “àqueles que não encontram matilha” ou que procuram “um buraco para chamar de seu”, como define a autora em seu site. Livro "Um Buraco com Meu Nome", de Jarid Arraes Crédito: Divulgação

Jarid revira lembranças de sua infância no Cariri, cercada da intolerância e do machismo, mas também cercada da poesia dos homens que inspiraram seu pai e seu avô, ambos cordelistas, e a despertaram para o universo literário. Preço médio: R$ 59,90

R$ 59,90 Onde encontrar: Companhia das Letras Redemoinho em Dia Quente Foi em julho de 2019 que Jarid Arraes lançou “Redemoinho em Dia Quente”, seu primeiro livro de contos. O primeiro evento da obra ocorreu na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), para a qual a autora foi convidada oficialmente. Livro "Redemoinho em Dia Quente", de Jarid Arraes Crédito: Divulgação