Bienal do Livro: Confira 10 lançamentos de escritoras cearenses

A XV edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará destaca-se pelo tema focado na representatividade feminina na literatura

A Bienal Internacional do Livro do Ceará chega a Fortaleza no próximo mês, trazendo o tema "Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura". Com uma curadoria inteiramente feminina, o evento destaca a participação de mulheres durante os 10 dias de programação.

Entre os dias 4 e 13 de abril, no Centro de Eventos do Ceará, a XV Bienal conta com cortejos, palestras, oficinas, mesas redondas, apresentações com artistas e lançamentos de livros.