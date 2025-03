Jorge Negrão: conheça o mestre da cultura que tem a capoeira como estandarte

Jorge Luiz Natalense de Souza, conhecido como Mestre Jorge Negrão / Crédito: Reprodução: Secretária Cultural do Ceará

A capoeira tem sua origem interligada com a luta contra a escravidão no Brasil. Surgiu como um meio de resistência dos escravizados, tendo sido proibida por ser considerada subversiva e violenta. Jorge Luiz Natalense de Souza, mais conhecido como Jorge Negrão, domina o conhecimento sobre esse embate. O capoeirista de 67 anos foi reconhecido como mestre por meio do mais recente edital de Tesouros Vivos da Cultura, iniciativa da Secretaria de Cultura do Ceará (Secult).

A vida do mestre se fundiu com a capoeira pela primeira vez ainda jovem. Ele lembra de estar indo ao centro comunitário, a pedido de seu pai, para fazer uma atividade do cotidiano: entregar uma prótese dentária ao dentista do lugar. Quando um senhor não identificado, sentado na calçada do equipamento cultural, o chamou e disse: "Você tem jeito para a capoeira". A partir desse momento, Jorge começou a notar o chamado do som do berimbau, a observar os passos e ritmos. "E eu disse 'olha, é a capoeira'. No outro dia, voltei para ver novamente", relembra.

A partir desse momento, Jorge começou a notar o chamado do som do berimbau, a observar os passos e ritmos. “E eu disse 'olha, é a capoeira'. No outro dia, voltei para ver novamente”, relembra. Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE) anunciou lista com 15 novos Mestres e Mestras da Cultura do Estado Jorge Negrão e o Grupo Xangô de Capoeira A paixão pela capoeira veio acompanhada de desafios. O preconceito e os olhares julgadores eram constantes. Ele lembra que até a Polícia perguntava para onde ele ia “com essa vara”, quando andava com o berimbau na rua.

Da dificuldade nasceu o desejo de fazer a diferença. A missão de Jorge se tornou clara - ele queria desenvolver a capoeira no Estado. O agora mestre da cultura e outros capoeiristas criaram o Grupo Xangô de Capoeira, em 1973, no Centro Social Urbano Presidente Médici (CSU). Juntamente com seu mestre, Zé Renato, também agraciado como mestre da cultura, em 2017, o grupo Xangô se tornou referência na capoeira cearense, com quatro tesouros vivos que surgiram com os feitos do coletivo e marcaram a década de 1970. RELEMBRE| Mestres da Cultura homenageiam Gilberto Gil em mostra no Cariri

Jorge Negrão e a Escola Negro Livre de Capoeira Dois anos depois, em 1975, o mestre criou sua própria escola, chamada Escola Nego Livre de Capoeira. As aulas são administradas por ele e acontecem em sua casa, onde reúne crianças, adolescentes e adultos. Já foi a campeonatos de nível nacional e chegou a ganhar os Jogos Escolares do Ceará (JEC). Mas, atualmente, a meta do grupo vai para além dos treinos: Jorge quer levar a capoeira para as escolas e a tornar a arte acessível para todos. Ele enxerga aqueles que estão mais afastados, que possuem dificuldade em ter um berimbau, em conhecer a história e os livros. Livros estes que Jorge reclama não estarem sendo levados para os próprios capoeiristas. “Eu fui até a Biblioteca Pública (do Estado do Ceará), mas não temos livros (sobre o tema) ainda, não achei”, relata.