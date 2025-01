Secult-CE lança editais para a gestão de equipamentos culturais

Secult Ce divulga edital para gestão de equipamentos públicos culturais / Crédito: FERNANDA BARROS

A Secretaria de Cultura do Ceará divulgou a abertura de três editais para a gestão de equipamentos culturais públicos, nesta sexta-feira, 17. A seleção foi anunciada na última quinta-feira, 16, no Diário Oficial do Estado, com a seleção aberta para a escolha de uma Organização Social com atuação na área cultural para a administração do Complexo Cultural Estação das Artes, Museu da Imagem e do Som e da Pinacoteca do Ceará.

As inscrições acontecem de 17 de janeiro até às 23h59min de 20 de janeiro, segunda-feira.

Desde 2021, todos esses equipamentos são geridos pelo Instituto Mirante, também responsável pelo Centro Cultural do Cariri e Sobrado Dr. José Lourenço. O instituto, que tem o fotógrafo e produtor cultural Tiago Santana como diretor presidente, está apto a se inscrever novamente no edital. Confira o que diz cada edital: Para a gestão do Complexo Cultural Estação das Artes: “Edital de chamamento público para escolha de instituição sem fins lucrativos, qualificada pelo Estado do Ceará como Organização Social com atuação na área cultural, objetivando a celebração de contrato de gestão para execução da gestão do Complexo Estação das Artes e seus equipamentos (Estação das Artes, Centro de Design do Ceará e Mercado Gastronômico)”. Museu da Imagem e do Som: “Edital de chamamento público para escolha de instituição sem fins lucrativos, qualificada pelo Estado do Ceará como Organização Social com atuação na área cultural, objetivando a celebração de contrato de gestão para execução da gestão do Museu da Imagem e do Som”.