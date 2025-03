Livro sobre trajetória de Belchior é lançado no Cantinho do Frango

Escritor cearense Alberto Perdigão lança livro de cordel que reconta a vida e trajetória do músico Belchior / Crédito: Arquivo pessoal

Um dos artistas mais relevantes da música cearense, Belchior (1946-2017) marcou a cultura de todo o Brasil com sua rica e talentosa trajetória. A vida do “rapaz latino-americano” é recontada no livro “Belchior - A construção de um mito na literatura de cordel”, que será lançado nesta sexta-feira, 28, às 18 horas, no Cantinho do Frango. Confira | Plataforma de troca de livros busca democratizar a leitura no Brasil

Escrita pelo jornalista e pesquisador Alberto Perdigão, a obra literária narra a vida e carreira do músico a partir de folhetos de cordel. Com 19 escritos, a publicação descreve as "verdades e mentiras" ditas sobre o artista a partir de pesquisas em biografias e crônicas, além de artigos acadêmicos e jornalísticos.

"No cordel, Belchior é romantizado, nordestinizado e elevado ao céu, como é muito próprio da literatura de cordel", argumenta Alberto Perdigão em comunicado enviado à imprensa. O lançamento do livro ocorre no restaurante e espaço cultural localizado no bairro Aldeota. Na ocasião, a publicação estará disponível para venda no valor de R$ 70.