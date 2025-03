Coala Festival: veja atrações e saiba mais sobre os ingressos do festival paulista

A organização do Coala Festival anunciou, nesta quarta-feira, 19, o rapper carioca Black Alien no line-up da edição de 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com atrações ainda a serem anunciadas, a 11ª edição do festival já está com as vendas abertas no site Total Acesso.