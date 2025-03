Lexa se emociona ao contar que gravou música para filha: 'Lidar com a dor'

Após um período afastada das redes sociais, Lexa desabafou sobre o luto e comentou sobre a canção gravada para a filha Sofia, que faleceu três dias após o parto, em fevereiro / Crédito: Reprodução/Redes sociais

Após um período de afastamento da mídia, a cantora Lexa usou as redes sociais, neste sábado, 22, para desabafar com os fãs sobre como está lidando com o luto pela morte da filha, Sofia. Em janeiro, quando estava grávida de seis meses, a cantora ficou internada em uma Unidade Semi-Intensiva com um quadro de pré-eclâmpsia precoce. Sofia morreu três dias após o parto, no início de fevereiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Oi, gente, quanto tempo que eu não converso com vocês aqui. A última vez que apareci foi em janeiro. Postei algumas coisas, mas eu não estava falando. Não tinha vontade de estar falando”, começou Lexa nos stories do Instagram.

“Li tantas mensagens, me senti tão acolhida. Conversei com tantas mães, e eu pude já ser apoio de várias mães também. Cada dia é um dia. Tem dia que estou um pouco melhor, tem dias que choro o dia inteiro. Cada dia é um dia, a gente aprende a lidar e a conviver com a dor”, agradeceu a artista de 30 anos. Ao final dos stories, Lexa revelou ter feito uma música para Sofia, que, hoje, se tornou sua canção favorita. A faixa foi feita em parceria com o produtor musical Jefferson Junior, que também enfrentou a perda de uma filha.