Estação das Artes recebe show de jazz cearense neste domingo, 23

Com Ângela Lopes, Mariana Lima e Raara Rodrigues, o evento irá rememorar grandes compositores do jazz cearense , como Rodger Rogério , Érico Baymma, Lauro Maia, Evaldo Gouveia e Nonato Luiz, entre outros.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com início às 12h30min, o espetáculo tem arranjos e direção musical do maestro Luciano Franco e conta com Dalwton Moura na seleção de repertório, idealização do projeto e produção executiva.