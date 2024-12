Choro Jazz transforma Jeri em 'paraíso da música' erudita e popular

Lia de Itamaracá foi a grande homenageada do festival, que reuniu moradores e turistas na praça principal de Jericoacoara, no litoral cearense

Os elogios ecoam os 15 anos do festival, que nasce para destacar a música instrumental brasileira em toda sua diversidade. O evento acaba de finalizar as programações de 2024 com reunião de nomes como João Bosco, Lia de Itamaracá, Mônica Salmaso, Vanessa Moreno, Jorge Helder, Nonato Lima e tantos outros artistas com projetos autorais que evidenciam a riqueza da música nacional.

No teclado da banda A Cor do Som , o músico Mú Carvalho celebra a experiência de “primeiro mundo” vivida no festival Choro Jazz em Jericoacoara (a 300 km de Fortaleza). “São dois paraísos. Tem a praia ali e o som aqui. Não é toda hora que a gente sobe num palco e se sente bem assim”, pontuou o compositor, entre aplausos da plateia, enquanto agradecia aos profissionais do evento pela qualidade técnica da experiência.

Lia foi a grande homenageada do evento, que, neste ano, passou também por Soure e Belém, no Pará, e Cariri e Fortaleza, no Ceará. “É bom estar no meio do povo, com crianças, adultos, para mim é muito bom. Eu quero ver até eu posso chegar, Deus é quem sabe, mas eu adoro (fazer show”)”, celebrou a pernambucana de 80 anos em entrevista ao O POVO. Com bom humor, emendou: “No Ceará, eu tenho história (risos), mas deixa para lá. Ai, mamãe (risos)”.

Com a Banda Ciranda do Mundo, com Ligia Fernandes (guitarra), André Luis (trombone), Erick Amorim (teclado e contrabaixo), Max Bruno (bateria) e Antonio José (percussão), a homenageada mobilizou o público em grande ciranda na noite do último domingo, 8. O show fechou uma semana marcada por encontros entre músicos de diferentes gerações.