Festival Jazz & Blues de Guaramiranga anuncia programação completa

A flautista Léa Freire, o compositor Maurício Einhorn e o músico e arquiteto Fausto Nilo, respectivamente / Crédito: Foto 1: Caroline Bittencourt /Foto 2: Nelsinho Faria / Foto 3: Guilherme Silva

O Festival Jazz & Blues, que ocorre anualmente em Guaramiranga, anunciou a programação completa da sua 26ª edição. Entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, a cidade receberá shows, atividades formativas, oficinas e ações ambientais, como a Blitz Ecológica e trilhas.

Seguindo o formato das edições anteriores, todas as atividades do festival serão gratuitas, com acesso aos shows por ordem de chegada, até a capacidade do público das sessões ser atingida.

O público é incentivado a doar 1 kg de alimento por pessoa, para arrecadação destinada ao programa Ceará sem Fome, do Governo do Estado do Ceará. Ao todo, serão mais de 20 shows de artistas cearenses e de outros estados. Haverá, ainda, um show da cantora e compositora norte-americana Claudette King, filha caçula de B.B. King, o "Rei do Blues". Homenageados Entre as 17 atrações musicais desta edição, serão homenageados a flautista Léa Freire, o acordeonista Adelson Viana, o compositor Maurício Einhorn e o músico e arquiteto cearense Fausto Nilo.

26ª edição do Festival Jazz & Blues Sexta-feira, 28 Abertura do Festival Onde: Teatro Raquel de Queiroz

Teatro Raquel de Queiroz Quando: às 19 horas Sábado, 1º Café no Tom Onde: Basílico Restaurante

Basílico Restaurante Quando: 11 horas Apresentação com alunos do projeto "Música é para a Vida" e show de Léa Freire Quarteto

Onde: Cidade Jazz & Blues

Cidade Jazz & Blues Quando: 16h30min Show “Samba e Amor - Homenagem a Chico Buarque” Onde: Cidade Jazz & Blues

Cidade Jazz & Blues Quando: 21 horas Domingo, 2 Café no Tom - Maurício Einhorn Onde: Basílico Restaurante

Basílico Restaurante Quando: 11 horas Apresentação com alunos do projeto "Música é para a Vida" / Caike Falcão / Claudette King e Bruno Marques Band