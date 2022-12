Wandinha terá segunda temporada? Criadores da série respondem

Al Gough e Miles Millar, realizadores da série, disseram que segunda temporada de "Wandinha" aborda processo de amadurecimento da adolescente e também relação com a mãe

Recém-inserida no catálogo da Netflix, a série Wandinha tem conquistado o público com a história da filha mais velha da família Addams. Com o sucesso, fãs já começaram a especular sobre a segunda temporada e os criadores da série, Al Gough e Miles Millar, falaram sobre essa possibilidade à imprensa dos Estados Unidos.

Em entrevista, os criadores Al Gough e Miles Millar indicaram que haverá continuação e que Wandinha teria novos rumos em uma segunda temporada. Um dos”spoilers” é que a atriz estadunidense Jenna Ortega, bastante elogiada por interpretar Wandinha, continuará no papel.

O enredo da segunda temporada também deve trazer a relação entre a adolescente gótica e a mãe, Mortícia Addams. É possível também que trate do amadurecimento da protagonista, principalmente nas relações com os amigos.

"Nós sentimos que apenas tocamos a superfície com esses personagens e os atores são tão incríveis nesses papéis. Catherine é, eu acho, uma Morticia icônica. A relação entre Wednesday (como é chamada a Wandinha em inglês) e Morticia também é essencial para o show, e a ideia de que Wednesday está tentando abrir seu próprio caminho fora da família é importante", declarou Millar.

Série "Wandinha"

Na produção, a personagem principal é Wandinha Addams, que por ter dons sobrenaturais, é mandada para um internato conhecido por “Escola Nunca Mais". Quando assassinatos misteriosos começam a acontecer no internato, ela passa a investigar os crimes.



A primeira temporada tem oito episódios com 45 minutos cada. Além de Jenna Ortega, o elenco traz nomes como Gwendoline Christie e Riki Lindhome.

