Wandinha: nova produção de Tim Burton estreia na Netflix

Novo spin-off de "A Família Addams" conta a história da personagem Wandinha filha mais velha do casal Gomez e Mortícia Addams

A série Wandinha ("Wednesday", no título original) estreia na Netflix nesta terça-feira, 23. A produção é um spin-off do filme de fantasia americano “A Família Addams” (1991) e tem como enfoque a filha mais velha do casal Gomez e Mortícia Addams em seu dia a dia como adolescente gótica.

A narrativa aborda a vida colegial de Wandinha na Escola Nunca Mais. Na obra, a adolescente tenta dominar suas habilidades psíquicas, acabar com uma monstruosa onda de assassinatos que aterroriza a cidade e resolver o mistério sobrenatural que envolveu seus pais 25 anos antes. Além disso, relacionamentos da jovem gótica são explorados na trama.

A produção é uma trama adolescente caracterizada nos gêneros comédia e fantasia e conta com muitos mistérios e linguagem que caracteriza a personagem Wandinha, como o deboche e o humor ácido.

A Família Addams

A série é dirigida por Tim Burton, criador de “Alice no País das Maravilhas”, “Noiva Cadavér”, “A Fantástica Fábrica de Chocolate” e “Edward Mãos de Tesoura”. Com “Wandinha”, o diretor estreia como diretor na televisão esta quarta-feira, 23.

Wandinha é uma personagem originária do universo da Família Addams (The Addams Family), tiras de quadrinhos nos anos 1930, criado pelo cartunista norte-americano Charles Addams que ganharam vida em célebres adaptações em TV e cinema (1991), e teatro.

A nova versão da família traz a atriz Jenny Ortega como protagonista, além de Catherine Zeta-Jones como a mãe Mortícia, Luis Guzmán interpretando o pai Gomez e Isaac Ordonez, que vive o irmão Feioso.

Além da família Addams, personagens novos ganham destaque na trama. Confira:

Enid Sinclair (interpretada por Emma Myers) é uma adolescente totalmente oposta a Wandinha: com roupas coloridas e entusiasmo para eventos escolares.

Xavier Thorpe (interpretado por Percy Hynes White) é um garoto popular da escola que deixa a protagonista intrigada. Ele é um e um pintor psíquico cujas visões literalmente saltam da tela.



Tyler Galpin (interpretado por Hunter Doohan) é um rapaz pertencente ao grupo "normies" de Jericho, o condado de humanos normais que abriga a Escola Nunca Mais. O enredo do personagem esconde um mistério sombrio em seu passado.

Confira o trailer de “Wandinha” da Netflix:



