Banda cearense lança clipe 3D com exibição gratuita no MIS

Com lançamento e show gratuitos realizados no MIS, o duo Leves Passos traz a experimentação para o novo clipe produzido com tecnologia de animação 3D / Crédito: Reprodução/Instagram

O duo de música experimental Leves Passos, formado pelos cearenses Ayla Lemos e Felipe Couto, lança na sexta-feira, 28 de março, o single “Anúncio - Ecos do Invisível” em todas as plataformas digitais. O clipe 3D do single contará com um evento de lançamento gratuito no Museu da Imagem e do Som (MIS), que incluirá show ao vivo e exibição da produção audiovisual na sala imersiva do equipamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Produzido por Rafa Diniz, o vídeo da canção “Anúncio - Ecos do Invisível” foi idealizado a partir de ambientes de animação e programação de personagens fictícios criados no Blender (software de criação 3D) e Processing (software e linguagem de programação que permite criar mídia visual interativa).