Preta Gil é internada com infecção urinária em hospital de Salvador

Preta está internada desde o último sábado, 8, para monitoramento e cuidados médicos . Conforme as informações divulgadas nesta segunda-feira, 10, pela diretoria médica da unidade de saúde.

Durante o Carnaval, a cantora deixou São Paulo para curtir a folia em Salvador . No decorrer das festividade ela foi homenageada por diversos artistas, como Tatau, Ludmilla e Ivete Sangalo, que a elogiou como "uma mulher extraordinária ".

“A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira, Preta Gil, foi internada no dia 08 de março, em virtude de uma infecção urinária, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Aliança Star, para monitoramento e cuidados médicos ”, informa o boletim.

Preta também recebeu homenagem do vocalista da banda Psirico, Márcio Victor, que dedicou a música "Mulher Brasileira", também conhecida pelo verso "Toda boa", para Preta Gil, e sugeriu que a artista, que tome "mingau de cachorro" para reforçar a imunidade. O mingau, famoso em algumas partes do Nordeste, é feito a base de ovo de codorna, pimenta, farinha de mandioca e cebola. É recomendado para melhorar a imunidade e combater cansaço e desânimo.

Três dias antes de ser internada, a filha de Gilberto Gil aproveitou o dia em uma praia da capital baiana. Em vídeo ela revelou aos seguidores que teve liberação médica para dar um mergulho no mar.

Preta Gil: Cirurgia e tratamento

Diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023, Gil passou a fazer tratamento com quimioterapia e radioterapia. Posteriormente, a doença atingiu outras áreas do corpo: dois linfonodos, o peritônio e o ureter.