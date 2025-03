Kim Soo-hyun e Kim Sae-ron: entenda o caso de suposto envolvimento

De acordo com a parente de Kim Sae-ron, em uma entrevista dada ao canal do YouTube Garosero Research Institute, o ator seria responsável pela motivação da morte da atriz. Ela foi encontrada morta no dia 16 de fevereiro na casa que residia em Seul, capital da Coreia do Sul.

A tia também explicou que a atriz teria publicado uma foto com o ator na ferramenta Story, do Instagram, com a intenção de chamar a atenção dele e gerar alguma interação. No entanto, a empresa do ator emitiu um comunicado alegando que ela tentava manchar a imagem dele. Sae-ron teria se sentido traída com a nota.

Com o alto valor da dívida, a jovem entrou em dificuldade financeira e, por isso, teria tirado a vida no dia 16 de fevereiro, data que marca o aniversário de Kim Soo-hyun.

Empresa de Kim Soo-hyun emite nota sobre o assunto

A entrevista dada pela tia de Kim Sae-ron repercutiu na Coreia do Sul e entre os fãs de dorama mundo afora. Devido ao alto compartilhamento, a Gold Medalist, empresa de Kim Soo-hyun, emitiu uma nota negando as acusações.