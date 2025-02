Anitta inaugura clínica de procedimentos estéticos em Fortaleza

Laser&Co, franquia de laser e ultrassom estético, estreia no Nordeste com sede em Fortaleza. A empresa tem sociedade de Anitta e está espalhada por 15 estados do Brasil

Nas redes sociais, são inúmeras as marcas que aproveitam o rosto, e a fama, de Anitta. A clínica de estética, assim, é mais um empreendimento entre tantos - revelando um novo viés do mercado brasileiro.

Onde fica a clínica da Anitta em Fortaleza?

Com mais de 50 unidades pelo Brasil, distribuídas em 15 estados do Brasil, a empresa chega ao Nordeste com inauguração de franquia no bairro Aldeota, em Fortaleza. A abertura do espaço está prevista para acontecer na terça-feira, 11, em local próximo aos shoppings Center Um e Del Passeo.

RELACIONADO | 'Funk Generation': Anitta perde categoria no Grammy 2025; saiba mais

Inauguração da Laser&Co em Fortaleza