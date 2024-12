Dorama O Mundo dos Casados: tudo sobre a nova série do Globoplay

Dorama O Mundo dos Casados: veja tudo sobre a nova série do Globoplay / Crédito: Reprodução/JTBC/Youtube

O Mundo dos Casados, produção sul-coreana de 2020 que quebrou recordes de audiência no país, chegou oficialmente ao Globoplay nessa quinta-feira, 12. Ele marca a estreia dos doramas na plataforma, que já são um sucesso em outros streamings como a Netflix. Inspirada no sucesso britânico Docter Foster, o enredo promete dramas intensos e psicológicos, mas sem deixar de lado aquela pegada de romance que toda dorameira está acostumada.

LEIA TAMBÉM | Globo compra doramas para serem exibidos no streaming em 2025

LEIA TAMBÉM | Globo compra doramas para serem exibidos no streaming em 2025 Dorama O Mundo dos Casados: qual a história? A história gira em torno de Ji Sun-woo, uma médica respeitada e bem-sucedida, que vive em um casamento ideal com Lee Tae-oh, um aspirante a cineasta. No entanto, sua vida aparentemente perfeita começa a desandar quando ela descobre a traição do marido com uma jovem chamada Yeo Da-kyung.

Dorama O Mundo dos Casados: episódios e classificação A série sul-coreana conta com 16 episódios com duração média de 1 hora e meia cada um. A classificação indicativa no Globoplay indica 16 anos. LEIA MAIS | 5 doramas de sucesso no Brasil que valem a pena assistir Dorama O Mundo dos Casados: personagens Apesar de ter a versão dublada no Globoplay, os k-dramas na maioria das vezes assistidos no idioma original e com legendas em português. Veja atores e seus personagens:

Ji Sun-woo A protagonista é uma médica bem-sucedida, inteligente, e resiliente. Após ser traída, ela percebe que amigos próximos sabiam do caso do seu marido, mas esconderam a verdade dela. Apesar do abalo emocional, ela demonstra seu insaciável desejo de vingança. Atriz: Kim Hee-ae Lee Tae-oh Marido de Sun-woo, Lee Tae-oh é um cineasta frustrado com dificuldades financeiras. Ele depende da esposa tanto emocional quanto financeiramente, mas acaba se envolvendo em um caso extraconjugal. Após se separar ele começa uma obsessão destrutiva por Sun-woo.