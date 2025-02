Morre Kim Sae-ron, atriz da série 'Cães de Caça', aos 24 anos

Segundo o site de notícias CNN, as autoridades de segurança informaram que ainda estão investigando o que teria causado a morte da atriz. A artista tinha 24 anos e estava afastada da mídia havia dois anos, após ter sido condenada por dirigir alcoolizada .

Kim Sae-ron , atriz sul-coreana , foi encontrada morta neste domingo, 16, na casa em que residia em Seul, capital da Coreia do Sul. De acordo com a polícia, o corpo dela foi achado por um amigo e não havia sinais da ocorrência de algum crime.

Em 2009, participou do filme “Uma Nova Vida”, onde interpretou uma menina que vivia em um orfanato, e chegou a comparecer ao Festival de Cannes . Em sua jornada como atriz, participou de produções para TV e cinema.

Ela não foi presa, mas pagou uma multa em torno de US$ 14 mil — cerca de R$ 80 mil quando convertido. Desde então, ela estava afastada dos holofotes.

VEJA TAMBÉM| Doramas em 2025: veja estreias dos filmes e séries mais aguardados

Sua morte foi lamentada por alguns famosos sul-coreanos. A atriz Kim Min-che, que trabalhou com Sae-ron em “The Neighbors”, escreveu em uma publicação no Instagram: “Fiquei muito feliz em conhecê-la como minha filha no filme. Que você descanse em paz”.