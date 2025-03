K-DRAMA: cantor sul-coreano KISU faz show em Fortaleza; veja detalhes

Além de Fortaleza, a turnê "K-DRAMA in Concert", com o cantor sul-coreano KISU, vai passar por cidades como Belo Horizonte, Goiânia, São Luís, Recife e São Paulo

A turnê de “K-DRAMA in Concert” chega ao Brasil nesta quarta-feira, 12, e a apresentação conta com o cantor de k-pop KISU. Ele passará por Fortaleza neste domingo, 16, na Praça de Eventos do Shopping RioMar Kennedy.

KISU inicia a turnê em São Paulo nesta quarta-feira, 12, mas passará em Belo Horizonte na quinta-feira, 13, em Goiânia no sábado, 15, e por Fortaleza no domingo, 16 .

O cantor também se apresentará nas cidades de São Luís no dia 18 de março e de Recife no dia 20 de março, encerrando a turnê com outro show em São Paulo, em 22 de março.

Show do K-Idol conta com opções interativas

Esta é a quarta visita do KISU ao Brasil. Ele já participou de turnês pelo País durante seu período como integrante do boygroup 24K.

“K-DRAMA in Concert” busca celebrar a popularidade do gênero que vem se destacando no Brasil. Para comemorar a ascensão do estilo musical, o cantor também promete performances com seus lançamentos autorais.