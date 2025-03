Porto Iracema recebe roteiristas de Ainda Estou Aqui para debate

A programação com os roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega acontece no dia 20 de março, no Cinema do Dragão, e faz parte da 12ª Mostra Porto Iracema das Artes (Mopi)

O Cinema do Dragão do Mar irá receber os roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega, responsáveis pelo longa ganhador do Oscar “Ainda Estou Aqui”, para uma roda de conversa sobre o filme.

O evento acontece no dia 20 de março, às 19 horas, e faz parte do projeto “Anatomia do Filme”, que integra a programação cultural da 12ª Mostra Porto Iracema das Artes (Mopi), que tem início nesta terça-feira, 11.