Projeto de cinema do MIS e Porto Iracema abre inscrições gratuitas

Como forma de incentivo à produção audiovisual do Estado, a Escola Porto Iracema, em parceria com o Museu de Imagem e Som do Ceará (MIS) e o programa "Cine Nomad School" da CinéFabrique, na França, abriu inscrições para o processo seletivo do "Porto MIS CinéFabrique". Na ocasião, estudantes de cinema do Ceará trocarão experiências com estudantes franceses para a elaboração de dois curta-metragens no gênero ficção. A seletiva oferece vagas para 10 projetos, com inscrições gratuitas on-line. O período para inscrições segue até o dia 14 de abril, às 23 horas.

Conheça mais sobre o projeto de cinema A iniciativa “Porto MIS CinéFabrique” tem como intuito promover a realização de dois curtas-metragens no gênero ficção, num processo formativo. A união entre os equipamentos culturais e o programa internacional “Cine Nomad School”, da CinéFabrique, busca um intercâmbio cultural entre a produção audiovisual cearense com as produções francesas. Além disso, o programa contempla a ida do/a diretor/a e do/a montador/a de cada filme para uma temporada de pós-produção realizada inteiramente na sede da CinéFabrique, na cidade de Lyon, na França, para a montagem dos filmes. As despesas de deslocamento e hospedagem das pessoas beneficiadas são de responsabilidade das instituições parceiras. Confira | 21º Prêmio Sesc de Literatura abre inscrições com nova categoria

O curso formativo terá como foco o desenvolvimento de roteiros de ficção, no audiovisual. O percurso será dividido em quatro módulos: Pesquisa (Módulo 1); Estrutura e Personagem (Módulo 2); Escrita de Roteiro (Módulo 3); e Preparação para Pitching (Módulo 4). As aulas da primeira etapa serão ministradas por grandes nomes do audiovisual cearense, entre eles, a professora e roteirista Natália Maia, o diretor e roteirista Samuel Brasileiro, o roteirista e realizador Wislan Esmeraldo e o diretor e roteirista Déo Cardoso. Como será o processo seletivo do projeto?

Após a finalização das inscrições, os projetos passarão por um processo onde serão analisados. A fase da seleção aconterá entre os dias 15 e 19 de abril, contando com duas etapas. A primeira etapa consiste na análise dos projetos, com os resultados da análise sendo divulgado no dia 16. A segunda etapa acontecerá nos dias 17 e 18, onde os selecionados passarão por uma entrevista presencial na sede do Porto Iracema das Artes, pela manhã. Os resultados finais do processo seletivo serão divulgados no dia 19 e as atividades se iniciarão no dia 22 deste mês. Conheça as etapas do Projeto Porto MIS CinéFabrique Os alunos selecionados para o projeto Porto MIS CinéFabrique passarão por duas etapas formativas. Primeira etapa: A primeira etapa do projeto consiste no Ateliê de Roteiro de Curta-Metragem de Ficção, ofertado pelo Porto Iracema das Artes. Durante essa fase, serão selecionadas dez propostas de roteiros de ficção inéditos, de até dez minutos, a serem desenvolvidos sob orientação, entre abril e junho.

Os dez roteiros finalizados serão apresentados em um pitching para seleção dos dois projetos a serem contemplados na segunda etapa. Segunda etapa: Na segunda etapa, os dois roteiros selecionados no pítching da primeira fase serão produzidos pelo programa Porto Mis CinéFabrique. A produção ocorrerá entre junho e julho de 2024. Cada equipe de realização será composta por 5 estudantes da CinéFabrique e 5 estudantes do projeto contemplado (incluindo diretor/a e montador/a).