Restaurantes fazem campanha para hamburgueria que pegou fogo

Restaurantes como Bulls Beer House e EMICI Burguer realizam promoções a partir desta quinta-feira, 6, em prol da recuperação do restaurante El Chancho / Crédito: CAMILA DE ALMEIDA

Em decorrência do incêndio sofrido na hamburgueria El Chancho, diversos restaurantes começaram, nesta quinta-feira, 6, uma campanha solidária em prol da reconstrução do estabelecimento. O restaurante, localizado na Avenida da Abolição, no bairro Meireles, pegou fogo na madrugada desta quinta-feira, 6. Na ocasião, a hamburgueria estava fora do horário de funcionamento e não houve vítimas no acidente.

Contudo, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio resultou na destruição de grande parte da estrutura do restaurante, incluindo a área do salão, cozinha e bar, além de diversos equipamentos e mobiliário.

Foto: Luíza Vieira Estrutura interior do empreendimento na manhã desta quarta-feira, 6, apresenta graves prejuízos depois do incêndio Desde o início da manhã, com a repercussão do evento nas redes, diversos estabelecimentos manifestaram apoio à hamburgueria, que opera na Cidade desde 2014, torcendo pela recuperação financeira do local. Repercutindo a hashtag #TMJELCHANCHO, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel) publicou uma nota lamentando o ocorrido e divulgando as demais unidades da rede que continuam em funcionamento normal ao público.

Entre os estabelecimentos que divulgaram o PIX da empresa para doações, como o Floresta Bar e o Hug Beer Burger, outros iniciaram uma campanha solidária. Com a receita proveniente da venda dessas campanhas destinada integralmente para a reconstrução da unidade impactada, confira as hamburguerias que participam da campanha. Confira os estabelecimentos que participam da campanha: Emici Burguer Resgatando a tradição do Dia do Caranguejo na quinta-feira, a hamburgueria Emici resolveu criar o "Dia do Hambúrguer" na sexta-feira. Na ação, todo o faturamento de vendas desta sexta-feira, 7, será destinado ao El Chancho.